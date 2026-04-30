В Токио состоялось мероприятие, посвящённое 100-летию эпохи Сёва

Токио, 29 апреля (Jiji Press). 29 апреля, в День Сёва, национальный праздник, в токийском зале Ниппон Будокан правительство Японии провело церемонию, посвящённую 100-летию с момента начала эпохи Сёва в 1926 году.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Такаити Санаэ, оглядываясь на историю эпохи Сёва (1926-1989), сказала: «Не пора ли нам поучиться у наших предшественников, которые пережили бурную эпоху Сёва, преодолели войны и многочисленные бедствия, вселили надежду и смело принимали новые вызовы?».

Император Нарухито и императрица Масако присутствовали на церемонии вместе с примерно 5620 людьми, включая глав обеих палат парламента Японии, председателя Верховного суда и представителей различных сфер.

«Период Сёва был временем беспрецедентных перемен, таких как война, её окончание, восстановление и стремительный экономический рост, – сказала Такаити. – По этому случаю я хочу подумать о будущем, оглядываясь на эпоху Сёва и ценя значение японских традиций и истории».

Премьер-министр отметила, что в настоящее время Япония сталкивается с сокращением рождаемости и численности населения, ростом цен и самой жёсткой обстановкой в ​​сфере безопасности со времён Второй мировой войны. Она подчеркнула: «У страны, которая не принимает вызовы, нет будущего. Политика, которая лишь стремится к защите, не создаст надежды».

