Японский Центристский реформаторский альянс поддержит предложение об усыновлении новых членов императорской семьи

Токио, 7 мая (Jiji Press) – Как стало известно, крупнейший оппозиционный Центристский реформаторский альянс намерен допустить предложение, направленное на обеспечение достаточного числа членов императорской семьи посредством усыновления.

На состоявшемся 7 мая заседании соответствующей внутренней комиссии альянс достиг широкого согласия в поддержку предложения, согласно которому мужчины, принадлежащие к мужской линии бывших ветвей императорской семьи, будут приняты в императорскую семью в порядке усыновления.

Также была вновь подтверждена поддержка другого предложения, позволяющего женщинам — членам императорской семьи сохранять свой статус после замужества. Однако в партии сохраняются разногласия по вопросу о том, следует ли предоставлять статус членов императорской семьи мужьям и детям таких женщин.

На заседании присутствовали около 15 депутатов Палаты представителей от Центристского реформаторского альянса. Глава штаба Каса Хирофуми представил предложение из двух пунктов: (1) одобрить сохранение статуса женщин — членов императорской семьи, отложив вопрос о статусе их мужей и детей до «надлежащего момента», и (2) допустить усыновление мужчин из 11 бывших ветвей императорской семьи, утративших императорский статус в 1947 году, при условии тщательной проработки институциональных деталей.

Альянс планирует провести повторное обсуждение 11 мая и сформулировать свою позицию, поскольку спикер Палаты представителей, нижней палаты парламента страны, Мори Эйсукэ призвал партию выработать её к середине мая. Спикер нижней палаты выразил желание пересмотреть Закон об императорском доме во время текущей сессии парламента, которая должна завершиться в середине июля.

Внимание уделяется позиции Центристского реформаторского альянса по предложению об усыновлении, поскольку правящая Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции, Ниппон Исин но кай (Партия инноваций Японии), выступают за него, в то время как оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии выступает против этого варианта. Большинство партий поддерживают сохранение статуса женщин — членов императорской семьи после замужества.

