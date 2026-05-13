Император Японии вручил ордена в Императорском дворце

Токио, 12 мая (Jiji Press) — Император Японии Нарухито во вторник в Императорском дворце в Токио вручил Большой кордон Ордена Восходящего Солнца 14 награждённым, в том числе четырём иностранцам.

Церемония награждения состоялась в зале Мацу-но ма императорского дворца.

В число награждённых Большим кордоном Ордена Восходящего Солнца вошли бывший губернатор Ибараки Хасимото Масару (80 лет) и бывший министр внутренних дел Сато Масару (73 года).

70-летний Кондо Масахару, бывший глава Бюро законодательной власти Кабинета министров, был награждён Большим кордоном Ордена Священного Сокровища.

Выступая от имени награждённых, Хасимото произнёс благодарственную речь.

