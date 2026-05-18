Император и императрица Японии встретились с пострадавшими от стихийного бедствия в Эхимэ

Одзу, префектура Эхимэ, 16 мая (Jiji Press). Днём 16 мая ​​японский император Нарухито и императрица Масако посетили город Одзу в префектуре Эхимэ на западе Японии и встретились с людьми, пострадавшими от масштабной катастрофы, вызванной проливными дождями в регионе в 2018 году.

Во время встречи император спросил Ямаути Ринтаро, управляющего директора завода сакэ Yoro Shuzo в Одзу, который после катастрофы принял управление заводом своих родителей: «Что было самым сложным в процессе ликвидации последствий катастрофы?» Императрица попросила его: «Пожалуйста, продолжайте делать хорошее сакэ».

Императорская чета прибыла в префектуру Эхимэ специальным рейсом из токийского аэропорта Ханэда утром 16 мая.

Перед встречей с пострадавшими от стихийного бедствия император и императрица посетили аквариум Нагако в Одзу, которым управляет аквариумный клуб средней школы Нагахама, где ученики рассказали им о своих исследованиях рыбок-клоунов и осьминогов.

«Я сам раньше держал рыбок-клоунов», – сказал император, внимательно рассматривая аквариумные ёмкости вместе с императрицей.

