Принцесса Како и принц Хисахито посетили бельгийскую выставку

Новости

Токио, 23 мая (Jiji Press). Принцесса Како и принц Хисахито посетили специальную выставку, посвящённую 160-летию установления дипломатических отношений между Японией и Бельгией.

Вторая дочь и единственный сын наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико посетили выставку в Музее Университета Кокугакуин в районе Сибуя в Токио, где представлено около 40 экспонатов из Королевских музеев искусства и истории в Брюсселе и других учреждений.

Осматривая произведение искусства, подаренное императором Муцухито (император Мэйдзи), и соответствующие дипломатические документы, принц Хисахито сказал: «Это ценные материалы для понимания отношений между двумя странами в то время».

Во время осмотра выставки принцесса Како задавала бельгийскому куратору вопросы на английском языке и отметила, что цвета, которые она увидела, были поистине прекрасны.

21 мая выставку также посетили наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме