Император Японии Нарухито и принцесса Айко посетили университетский бейсбольный матч

Токио, 31 мая (Jiji Press). Император Японии Нарухито и его дочь, принцесса Айко, наблюдали за университетским бейсбольным матчем на стадионе Мэйдзи Дзингу в районе Синдзюку в Токио.

Они смотрели матч между университетами Васэда и Кэйо в рамках весеннего турнира Токийской бейсбольной лиги Big6, в которой участвуют шесть крупнейших университетов японской столицы.

Впервые за 32 года японский император наблюдал за игрой чемпионата вживую.

Согласно данным Управления императорского двора, император Нарухито в последний раз смотрел игру Токийской бейсбольной лиги Big6 в октябре 1968 года, когда он был принцем. Для принцессы Айко это был первый подобный опыт.

В прошлом году, по случаю 100-летия бейсбольной лиги Tokyo Big6, они были приглашены посетить стадион и посмотреть игру вживую.

