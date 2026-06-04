Император Японии принял участие в саммите островных государств по вопросам океана

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито присутствовал на церемонии открытия Саммита островных государств по вопросам океана в Токио.

Первая международная встреча, посвящённая океанам и островным государствам, состоялась в то время, когда островные страны сталкиваются с растущими проблемами, связанными с изменением климата. Встречу посетили премьер-министр Японии Такаити Санаэ и представители других стран, а также наследный принц Норвегии Хокон.

В своем обращении на английском языке император сказал: «Я глубоко осознаю важность поддержания хрупкого баланса на Земле посредством великого круговорота воды, когда вода поступает из моря и возвращается в море».

Вечером император Нарухито и императрица Масако принимали наследного принца Хокона на ужине в императорском дворце. Ранее в тот же день наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико встретились с норвежским наследным принцем в своей резиденции.

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