Лидеры японского парламента одобрили проект закона о наследовании императорского титула

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Токио, 5 июня (Jiji Press). Руководители и заместители руководителей обеих палат парламента Японии приняли проект закона, призванного обеспечить достаточное количество членов императорской семьи для стабильной преемственности власти в императорской семье.

Проект, который в случае одобрения будет представлять собой консенсус законодательной ветви власти, был показан политическим партиям в тот же день. Он будет официально представлен на общем собрании 13 партий и парламентских групп, которое состоится 8 июня.

В нём содержится призыв к правительству разработать новую систему и пересмотреть Закон об императорском доме таким образом, чтобы женщины-члены императорской семьи сохраняли свой императорский статус после замужества, а императорская семья могла усыновлять наследников мужского пола по мужской линии из бывших ветвей императорской семьи.

Мори Эйсукэ, спикер Палаты представителей, нижней палаты парламента, намерен добиться пересмотра закона в ходе текущей сессии парламента, которая завершится в июле. Он надеется достичь консенсуса в законодательном органе на общем собрании, которое, как ожидается, состоится на следующей неделе после собрания 8 июня.

Если все партии и парламентские группы дадут своё согласие, руководители и заместители руководителей обеих палат доведут достигнутое соглашение до премьер-министра Такаити Санаэ.

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