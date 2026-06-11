Японские партии одобрили проект закона о составе императорского дома

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Токио, 10 июня (Jiji Press). Японские политические партии одобрили предложение о мерах по обеспечению достаточного числа членов императорского дома, которое было принято законодательной ветвью власти страны.

Предложение, разработанное лидерами и заместителями лидеров обеих палат парламента Японии на основе двух мер, изложенных в докладе правительственной экспертной группы 2021 года, было принято на встрече лидеров парламента с политическими партиями и парламентскими группами, состоявшейся в официальной резиденции спикера Палаты представителей (нижней палаты парламента).

Позже в тот же день лидеры парламента передали согласованный проект премьер-министру Такаити Санаэ. Такаити заявила, что правительство приложит усилия для того, чтобы «проект закона был представлен в кратчайшие сроки».

Правительство планирует подготовить законопроект о пересмотре Закона об императорском доме на основе этого предложения и представить его в парламент уже в этом месяце после разъяснения законодательства партиям. Правительство стремится принять законопроект в ходе текущей сессии парламента, которая завершится 17 июля.

Спикер нижней палаты парламента Мори Эйсукэ заявил премьер-министру, что надеется на принятие поправки в ходе текущей сессии парламента.

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