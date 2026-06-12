Император Нарухито хочет заручиться общественной поддержкой плана сохранения численности императорского дома

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито заявил, что надеется на разработку плана, определяющего количество членов императорского дома и пользующегося поддержкой общественности.

«Надеюсь, это найдёт понимание у народа», – сказал он на пресс-конференции, состоявшейся в Императорском дворце в Токио, накануне его официальных визитов в Нидерланды и Бельгию с императрицей Масако, которые продлятся с 13 по 26 июня.

10 июня лидеры и заместители лидеров обеих палат парламента Японии и политических партий согласовали консенсусное предложение законодательной власти Японии по обеспечению достаточного числа членов императорского дома.

Предложение включает две меры: одна позволяет женщинам из императорской семьи сохранять свой статус членов дома после замужества, а другая предусматривает возвращение в семью потомков-мужчин по мужской линии из упразднённых ветвей императорского дома.

Император Нарухито воздержался от комментариев по поводу содержания предложенного консенсуса.

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