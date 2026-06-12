Правительство Японии начало работу над проектом поправок к Закону об императорском доме

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Правительство Японии начало работу над законопроектом о пересмотре Закона об императорском доме после того, как законодательная ветвь власти страны 10 июня достигла консенсуса по мерам обеспечения достаточного числа членов императорского дома.

Правительство сначала представит проект законопроекта лидерам и заместителям лидеров обеих палат парламента, а затем даст разъяснения на пленарном заседании политических партий как правящего, так и оппозиционного блоков.

Правительство надеется представить законопроект в парламент в конце этого месяца, стремясь обеспечить его принятие в ходе текущей парламентской сессии, которая завершится 17 июля.

«Мы серьёзно относимся к консенсусу парламента и немедленно приступим к работе над проектом законопроекта (о внесении поправок в Закон об императорском доме)», – заявил на пресс-конференции 11 июня генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору, главный пресс-секретарь правительства.

Исодзаки Ёсихико, глава парламентского комитета правящей Либерально-демократической партии в Палате советников, верхней палате парламента, заявил журналистам в тот же день, что поправка может быть представлена ​​в парламент в конце июня.

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