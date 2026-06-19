Император Японии посетил голландский институт исследований воды

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Делфт, Нидерланды, 17 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито, находящийся в настоящее время с государственным визитом в Нидерландах, посетил Deltares, научно-исследовательский институт, занимающийся вопросами водоснабжения, в Делфте, к юго-западу от Амстердама, вместе с королём Нидерландов Виллемом-Александром.

Император, для которого водные ресурсы являются делом всей жизни, уже давно участвует в соответствующих международных инициативах, таких как инициативы Консультативного совета Генерального секретаря ООН по водным ресурсам и санитарии, вместе с королём.

Deltares – это независимый некоммерческий научно-исследовательский институт, занимающийся прикладными исследованиями в области регулирования водных ресурсов и мер по борьбе с изменением климата. В настоящее время он проводит совместное исследование речных наводнений с Университетом Хоккайдо в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо.

Император и король осмотрели эксперимент по воздействию высоких волн, создаваемых установкой для искусственного волнения, на насыпь. Высота волн может достигать примерно 4,5 метров.

Император с большим интересом наблюдал, как волны разбивались о берег. По словам гида, император задавал вопросы вроде: «Как вы создаёте такие большие волны?».

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