Императорская чета Японии посадила в Нидерландах дерево сакуры

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Амстердам, 19 июня (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако, в настоящее время находящиеся с государственным визитом в Нидерландах, в пятницу посадили дерево сакуры в парке недалеко от Амстердама.

У памятника в парке цветущей сакуры, посвящённого жертвам масштабного землетрясения и цунами в марте 2011 года, которые в основном затронули северо-восточную Японию, император и императрица почтили память погибших минутой молчания.

Мемориальный памятник был установлен местным муниципалитетом. Вокруг него высажено 400 вишнёвых деревьев в знак обмена между Японией и Нидерландами.

После церемонии посадки деревьев императорская чета провела переговоры в отеле в Амстердаме с представителями голландской диаспоры, имеющими связи с Японией, и японскими гражданами, проживающими в этой европейской стране.

По словам информированных источников, император и императрица внимательно выслушали участников, в том числе Инез Шельфхаут, нидерландского клинического психолога, которая внесла вклад в развитие японско-нидерландских обменов, а также занимается лечением травм у солдат и их детей, пострадавших во время Второй мировой войны.

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