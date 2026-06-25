Усыновление членов императорского дома из упразднённых ветвей дома будет допущено как исключение

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Токио, 24 июня (Jiji Press). Стало известно, что правительство Японии планирует разрешить императорскому дому усыновлять потомков мужского пола по отцовской линии из ранее упразднённых ветвей императорского дома в качестве исключения из статьи 9 Закона об императорском доме, которая запрещает императору и другим членам императорской семьи усыновлять детей.

Этот план, включённый в разработанный правительством проект законопроекта о пересмотре закона, по всей видимости, направлен на решение проблем, волнующих некоторые оппозиционные партии, по поводу разрешения подобных усыновлений.

2 июня правительство представит проект на рассмотрение комиссии, состоящей из представителей 13 правящих и оппозиционных партий. Если комиссия одобрит проект, правительство планирует внести законопроект в парламент к концу этого месяца, надеясь принять его во время текущей сессии парламента.

Согласно предложенному плану, усыновлять будут только лиц старше 15 лет, не имеющих жены или детей. Для усыновления несовершеннолетних разрешение семейного суда не потребуется.

В проекте также предусмотрено, что женщинам, являющимся членами императорского дома, будет разрешено сохранять свой статус членов дома и после замужества.

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