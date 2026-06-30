Депутат от ЛДП Накасонэ выразил сожаления о своём высказывании о принцессе Айко

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Токио, 29 июня (Jiji Press). Депутат от правящей партии Японии Накасонэ Хирофуми выразил сожаление по поводу своего спорного заявления о невозможности восшествия на императорский престол принцессы Айко, дочери императора Нарухито и императрицы Масако.

В беседе с журналистами Накасонэ, глава штаба Либерально-демократической партии по реализации пересмотра Конституции, признал, что сделал это замечание во время выступления в префектуре Тояма, в центральной Японии, 28 июня. В своей речи он сказал, что никто не женится на принцессе, если она взойдёт на престол незамужней.

«Я сожалею, что некоторые моменты были неуместны», – сказал Накасонэ, который также является членом комиссии правящей и оппозиционной партий по обеспечению достаточного количества членов императорского дома.

Он пояснил, что хотел отметить, что принцесса Айко никогда не станет императрицей в соответствии с действующим Законом об императорском доме, который предусматривает право на наследование престола только потомками мужского пола по мужской линии императорского дома.

«Принцесса Айко привлекает внимание СМИ, – сказал Накасоне. – Учитывая эту ситуацию, я выразил личную обеспокоенность тем, что (её восшествие на престол) может затруднить ей заключение брака».

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