Правительство Японии внесло законопроект о пересмотре Закона об императорском доме

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект о пересмотре Закона об императорском доме с целью обеспечения достаточного числа членов императорского дома и передало его в Палату представителей.

Это будет первая существенная поправка к Закону об Имперском доме, принятому в 1947 году. Правительство планирует принять законопроект во время текущей сессии парламента, которая, по предварительным данным, должна завершиться 17 июля.

Законопроект, одобренный на заседании кабинета министров 30 июня, включает в себя планы, позволяющие императорской семье усыновлять потомков мужского пола по мужской линии из упразднённых ветвей императорского дома, а также позволяющие женщинам-членам императорского дома сохранять свой статус после замужества. Он также включает положение о том, что сыновья усыновлённых членов императорского дома будут иметь право на наследование императорского титула.

Однако некоторые оппозиционные партии резко критикуют положение, касающееся права на престолонаследие сыновей усыновлённых, утверждая, что этот вопрос не обсуждался правительственной группой экспертов или в ходе переговоров между правящей партией и оппозицией, на которых был достигнут консенсус в начале этого месяца.

Нынешняя ситуация, похоже, отклонилась от спокойной обстановки, на которую рассчитывали правительство и правящий блок для обсуждения вопросов стабильного наследования титула императора.

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