Лидеры парламента призывают к дальнейшему обсуждению вопроса о стабильности наследования императорского титула
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Токио, 1 июля (Jiji Press). Лидеры японского парламента представили проект дополнительной резолюции к законопроекту о пересмотре Закона об императорском доме, призывая к продолжению обсуждения вопроса о стабильности наследования императорского титула.
Дополнительная резолюция, приложенная к законопроекту, представленному правительством в парламент страны 1 июля, была передана правящей и оппозиционной партиям лидерами и заместителями лидеров обеих палат парламента.
В ней настоятельно рекомендуется продолжить рассмотрение мер по обеспечению стабильной системы престолонаследия с учётом численности членов императорского дома.
Согласно предложенным поправкам, женщинам-членам императорского дома будет разрешено сохранять свой статус после замужества. Законопроект также позволит императорской семье усыновлять потомков мужского пола по мужской линии из упразднённых ранее ветвей императорской семьи.
Дополнительные положения законопроекта предусматривают проведение пересмотра закона каждые 30 лет в случае необходимости, с учётом изменений в количестве членов императорского дома.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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