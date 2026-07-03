Либерально-демократическая партия стремится уделить приоритетное внимание законопроекту об императорском доме

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Токио, 2 июля (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия хочет уделить первостепенное внимание предлагаемой поправке к Закону об императорском доме в парламентских дебатах, заявил генеральный секретарь Судзуки Сюнъити, стремясь нормализовать парламентскую деятельность.

Либерально-демократическая партия готова согласиться на приостановку обсуждения законопроектов о сокращении числа мест в Палате представителей (нижней палате парламента) и о создании второй столицы Японии, пока ведутся дискуссии по пересмотру этих законопроектов, заявил Судзуки на встрече генеральных секретарей и руководителей парламентских дел Либерально-демократической партии и оппозиционного Центристского реформаторского альянса.

Обе стороны продолжат обсуждение этого вопроса между своими лидерами по парламентским делам.

На встрече 2 июля Сина Такэси из альянса выразил обеспокоенность тем, что спокойная обстановка, считающаяся необходимым условием для парламентских дебатов по пересмотру Закона об императорском доме, не может быть обеспечена до тех пор, пока правящий лагерь продолжает пытаться принять другие законопроекты, включая законопроект о сокращении мест в нижней палате. Судзуки не ответил на это замечание.

По словам Сины, Судзуки заявил, что ЛДП, будучи правящей партией, приложит усилия для удовлетворения просьб оппозиции об углублённом обсуждении бюджетных вопросов в бюджетных комитетах обеих палат парламента, а также о прямых дебатах премьер-министра Такаити Санаэ с другими лидерами партии.

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