Законопроект об императорской семье может быть одобрен нижней палатой парламента 10 июля

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Токио, 8 июля (Jiji Press). Ожидается, что Палата представителей Японии одобрит законопроект о пересмотре Закона об императорском доме 10 июля после того, как оппозиционные партии 8 июля согласились вернуться к парламентским дебатам в нижней палате после уступок правящей Либерально-демократической партии их требованиям.

В ходе переговоров с оппозиционным Центристским альянсом за реформы ЛДП заявила, что согласится провести интенсивные дискуссии в бюджетном комитете нижней палаты парламента страны в присутствии премьер-министра Такаити Санаэ.

Либерально-демократическая партия также сообщила о решении правящего блока отказаться от плана принятия законопроекта о сокращении числа мест в нижней палате парламента во время текущей сессии парламента.

Это проложило путь к нормализации работы парламента в важнейшей нижней палате. 7 июля оппозиционные партии возобновили дебаты в Палате советников, верхней палате парламента.

В нижней палате правящая партия приостановила обсуждение законопроекта о сокращении числа мест в палате и другого законопроекта о создании второй столицы Японии, чтобы уделить приоритетное внимание законопроекту о пересмотре Закона об императорском доме, направленному на обеспечение достаточного числа членов императорского дома.

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