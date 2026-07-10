Законопроект об императорской семье нижняя палата парламента рассмотрит 10 июля

Новости

Токио, 9 июля (Jiji Press). Руководящий комитет Палаты представителей на заседании 9 июля принял решение вынести правительственный законопроект о пересмотре Закона об императорском доме на голосование в полном составе нижней палаты парламента 10 июля.

Ожидается, что законопроект будет одобрен большинством голосов, после чего будет направлен в Палату советников. Вероятно, он будет принят во время текущей сессии парламента.

Цель законопроекта – обеспечить достаточное количество членов императорского дома, разрешив императорской семье усыновлять потомков мужского пола по мужской линии из упразднённых ветвей императорской семьи и сохраняя женщин в составе членов императорского дома после замужества.

Оппозиционная Демократическая партия для народа планирует поддержать законопроект, а также дополнительную резолюцию, представленную спикерами и заместителями спикеров обеих палат парламента, заявил лидер партии Тамаки Юитиро журналистам после партийного собрания 9 июля.

Демократическая партия в целом одобрила предложенное право сыновей усыновлённых детей на наследование престола, хотя некоторые члены партии попросили обсудить этот вопрос в будущем.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме