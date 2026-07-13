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Токио, 10 июля (Jiji Press)/ Японская принцесса Айко может посетить Сингапур в ноябре в рамках своего второго официального визита за границу, сообщило Управление императорского двора.

Дочь императора Нарухито и императрицы Масако совершила свою первую официальную зарубежную поездку в Лаос в ноябре прошлого года.

В этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Сингапуром, и в мае президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам направил принцессе приглашение посетить страну.

Ожидается, что принцесса Айко нанесёт визит вежливости президенту во время запланированного визита.

В мае прошлого года принцесса Айко посетила павильон Сингапура во время своего визита на Всемирную выставку в городе Осака на западе Японии.

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