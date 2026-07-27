Принцесса Японии Акико посетит Бутан в августе

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Токио, 25 июля (Jiji Press). Принцесса Японии Акико ветви Микаса императорского дома совершит неофициальный визит в Бутан с 7 по 14 августа, сообщило Управление императорского двора.

Согласно объявлению, сделанному 24 июля, принцесса примет участие в памятной чайной церемонии, организованной королевской семьей Бутана 12 августа в одном из королевских поместий, и встретится с королем Джигме Кхесаром Намгьелом Вангчуком и его женой, королевой Джетсун Пемой.

Королевская чета Бутана интересуется японской чайной культурой, и для этого мероприятия на территории королевской резиденции в Тхимпху, столице страны, будет оборудована чайная комната, сообщило управление.

Принцесса Акико была приглашена королевой в связи с тем, что Япония и Бутан в этом году отмечают 40-летие установления дипломатических отношений. Это будет второй визит принцессы в Бутан после поездки в 2024 году.

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