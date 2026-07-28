Такаити заявила об отсутствии планов по созданию новой комиссии по вопросам наследования императорского титула

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что не планирует создавать новую экспертную группу для обсуждения вопроса о престолонаследии и возможности наследования титула императора женщиной или по материнской линии.

Такаити сделала это замечание на внеочередном заседании бюджетного комитета Палаты представителей после того, как Сина Такэси, генеральный секретарь оппозиционного Центристского альянса за реформы, предложил создать этот комитет.

Премьер-министр отметила, что пока рано говорить о конкретных дебатах по вопросу престолонаследия, рассматривающих возможность наследования титула кем-то помимо принца Хисахито, единственного молодого мужчины в императорской семье на данный момент. «Обсуждения следует углубить, учитывая обстоятельства, касающиеся принца Хисахито, включая его возраст и возможный брак», – сказала она.

Такаити также заявила, что правительство будет реализовывать пересмотренный Закон об императорском доме, принятый ранее в этом месяце, уважая при этом пожелания парламента.

Тем временем Гото Юити из Центристского альянса реформ допросил Такаити по поводу предполагаемого участия её секретаря в создании виртуальной валюты, известной как Sanae Token.

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