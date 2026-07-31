Император и императрица Японии опечалены последствиями землетрясения в Кумамото

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако глубоко обеспокоены масштабными разрушениями, вызванными сильным землетрясением, произошедшим во вторник в префектуре Кумамото, сообщило Управление императорского двора.

По словам их помощника, императорская чета была опечалена тем, что в юго-западной префектуре Японии, где велись восстановительные работы после землетрясений 2016 года, вновь произошли серьёзные разрушения.

По его словам, они выразили сочувствие пострадавшим, находящимся в убежищах, и благодарность тем, кто участвует в спасательных и восстановительных работах.

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