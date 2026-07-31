Японская принцесса Айко в августе посетит Осаку и префектуру Сига

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Японская принцесса Айко посетит западные префектуры Японии Осака и Сига 20-21 августа, сообщило Управление императорского двора.

Дочь императора Нарухито и императрицы Масако посетит специальную выставку «Девушка с жемчужной серьгой», шедевра голландского художника XVII века Йоханнеса Вермеера, в Художественном музее Наканосима в городе Осака 20 августа.

На следующий день она осмотрит музей озера Бива в городе Кусацу префектуры Сига и общественный медицинский и социальный центр в городе Майбара, также расположенный в этой же префектуре, после чего вернётся в Токио.

Принцесса Айко планировала совершить свой первый визит в префектуру Сига во время прошлогодних Игр Японии, крупного национального спортивного мероприятия, проходившего в этом регионе. Однако поездка была отменена после того, как она заболела COVID-19.

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