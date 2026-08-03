Японская принцесса Айко посетила святилище Исэ дзингу

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Исэ, префектура Миэ, 2 августа (Jiji Press). Принцесса Айко посетила Исэ дзингу, крупное синтоистское святилище в префектуре Миэ, центральная Япония.

Принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, присутствовала на традиционных церемониях, связанных с Сикинэн сэнгу – ритуалом, проводимым раз в 20 лет для перестройки зданий святилища, следующее обновление которого запланировано на 2033 год.

Утром принцесса Айко, одетая в длинное белое платье, отдала дань уважения внешнему святилищу Гэку и внутреннему святилищу Найку. Днём она наблюдала за церемонией Кавабики, во время которой множество людей переносит древесину, предназначенную для строительства святилища Сикинэн сэнгу, через реку.

Принцесса также приняла участие в церемонии Окихики, во время которой священные брёвна, доставленные на берег, были перемещены в святилище Найку. В короткой белой накидке хаппи она с улыбкой тянула веревку в такт выкрикам энъя, которые издавали местные жители и другие участники.

После посещения музея, где были представлены исторические материалы, связанные со святилищем Исэ дзингу, она вернулась в Токио вечером 2 августа.

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