Японский наследный принц отказался обсуждать пересмотренный Закон об императорском доме

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Токио, 13 августа (Jiji Press). На пресс-конференции в резиденции Акасака в Токио наследный принц Японии Акисино отказался обсуждать пересмотренный Закон об императорском доме, принятый в прошлом месяце.

«У меня есть разные мысли, – сказал он, но добавил: – Я хотел бы воздержаться от обсуждения чего-либо здесь», – имея в виду пересмотренный закон, призванный обеспечить достаточное количество членов императорской семьи. Наследный принц стал первым членом императорской семьи, выступившим на пресс-конференции после принятия этого закона.

Пересмотренный закон позволяет императорской семье усыновлять потомков по отцовской линии мужского пола из 11 упразднённых ветвей императорского дома и дает возможность женщинам-членам императорского дома сохранять свой статус после замужества.

На пресс-конференции в июне, перед принятием пересмотренного закона, император Нарухито заявил, что надеется на то, что обсуждение количества членов императорского дома «привлечёт понимание народа».

Наследный принц Акисино заявил, что согласен со словами императора.

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