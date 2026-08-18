Японская принцесса Айко выразила соболезнования в связи с гибелью людей от стихийного бедствия

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Токио, 17 августа (Jiji Press). Японская принцесса Айко, единственная дочь императора Нарухито и императрицы Масако, выразила соболезнования в связи с гибелью людей от сильного землетрясения в префектуре Кумамото в июле и проливных дождей на прошлой неделе в префектуре Тиба.

«Я искренне надеюсь, что люди (в пострадавших районах) вскоре вернутся к своей мирной повседневной жизни», – сказала принцесса Айко в своей речи на церемонии открытия Международной конференции по физике полупроводников в Токио.

Говоря о конференции, принцесса Айко отметила, что очень важно, что активные дискуссии указывают путь к прогрессу в науке и технике и построению лучшего общества, а также способствуют развитию нового сотрудничества за пределами отдельных дисциплин и границ.

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