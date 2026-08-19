Наследный принц и наследная принцесса Японии отправились в Парагвай

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Токио, 18 августа (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико вылетели в Асунсьон, столицу Парагвая, правительственным самолётом из токийского аэропорта Ханэда для официального визита в эту южноамериканскую страну.

В этом году отмечается 90-летие японской иммиграции в Парагвай, и наследный принц и наследная принцесса примут участие в мемориальной церемонии.

Пара также посетит японское поселение и встретится с потомками японских иммигрантов, после чего 26 августа вернётся в Японию.

В ходе визита они 20 августа нанесут визит вежливости президенту Сантьяго Пенье и посетят обед, организованный президентом.

21 августа на церемонии, посвященной 90-летию японской иммиграции, наследный принц выступит с речью.

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