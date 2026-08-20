Члены императорского дома посетят префектуру Айти в связи с Азиатскими играми

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Токио, 19 августа (Jiji Press) — Император Японии Нарухито, императрица Масако, наследный принц Акисино и наследная принцесса Кико посетят центральную японскую префектуру Айти в течение двух дней начиная с 19 сентября для участия в мероприятиях, связанных с Азиатскими играми, сообщило Управление императорского двора.

19 сентября они примут участие в церемонии открытия игр на стадионе Палома Мидзухо в Нагое, столице префектуры, где император выступит с речью. Наследный принц является почётным президентом игр.

На следующий день император и императрица посетят парк Гибли, тематический парк в Нагакутэ. Позже они посмотрят баскетбольный матч в Нагое, после чего вернутся в Токио, а наследный принц и наследная принцесса посмотрят матч по водному поло.

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