Наследный принц и наследная принцесса Японии прибыли в Парагвай

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли в Асунсьон, столицу Парагвая, с официальным визитом.

Наследные принц и принцесса планируют принять участие в торжественной церемонии, посвящённой 90-летию японской иммиграции в Парагвай, которое отмечается в этом году.

20 августа они нанесут визит вежливости президенту Парагвая Сантьяго Пенье и примут участие в обеде, организованном президентом. На следующий день наследный принц Акисино выступит с речью на памятной церемонии.

Пара планирует посетить японское поселение, встретиться с потомками японских иммигрантов и осмотреть японскую школу, после чего 26 августа они вернутся в Японию.

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