Наследный принц и наследная принцесса Японии вернулись домой из Парагвая

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли в токийский аэропорт Ханэда утром 26 августа, возвращаясь домой после официальной поездки в Парагвай.

Эта поездка стала первым визитом наследного принца в эту южноамериканскую страну за 20 лет.

«Эта страна стала для нас ещё более запоминающейся, особенно с учётом того, что прошло уже 20 лет, – говорится в заявлении пары. – Мы искренне надеемся, что японские иммигранты и их потомки посвятят себя развитию Парагвая и что дружеские отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться».

Пара вылетела из аэропорта Ханэда 18 августа и прибыла в столицу Парагвая Асунсьон на следующий день через Лос-Анджелес. 20 августа они встретились с президентом Сантьяго Пеной, а на следующий день присутствовали на церемонии, посвящённой 90-летию японской иммиграции в страну.

Пара также посетила Ла-Кольмену, первое место поселения японских иммигрантов в Парагвае, и Игуасу, чтобы встретиться с людьми японского происхождения.

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