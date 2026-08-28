Император и императрица Японии могут посетить пострадавшую от землетрясения префектуру Кумамото в конце сентября

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Управление императорского двора Японии рассматривает план визита императора Нарухито и императрицы Масако в конце сентября в юго-западную префектуру Кумамото, которая месяц назад пострадала от землетрясения магнитудой 7,1, сообщили информированные источники.

По словам источников, ожидаемый визит, скорее всего, продлится один день, поскольку ведомство учитывает нагрузку на местные власти и население.

По словам источников, ожидается, что пара посетит районы, особенно сильно пострадавшие от землетрясения 28 июля, интенсивность которого достигла 7 баллов (самый высокий уровень по японской шкале сейсмической интенсивности), и пообщается с местными жителями.

По словам помощников, император и императрица опечалены тем, что Кумамото, всё ещё восстанавливающийся после сильных землетрясений в апреле 2016 года, снова сильно пострадал от последнего подземного толчка. Они выразили желание посетить префектуру в подходящее время, чтобы поддержать пострадавших.

Император Нарухито и императрица Масако выразили надежду на скорейшее возвращение пострадавших к нормальной жизни, а также почтили память погибших в результате землетрясения. Они также хотели бы выразить благодарность всем, кто принимал участие в спасательных и восстановительных работах после землетрясения, сообщили их помощники.

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