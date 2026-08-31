Император и императрица Японии выразили соболезнования в связи со смертью норвежского короля

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако направили телеграмму с соболезнованиями новому королю Норвегии Хокону VIII в связи со смертью короля Харальда V, сообщило Управление императорского двора Японии.

Императорская семья и норвежская королевская семья издавна поддерживают тесные связи.

Король Харальд участвовал в Олимпийских играх 1964 года в Токио в соревнованиях по парусному спорту. Император Японии Акихито и императрица Митико наблюдали за соревнованиями по парусному спорту, проходившими у берегов Эносимы в префектуре Канагава, к югу от Токио.

Когда король Харальд посетил Японию в качестве государственного гостя в 2001 году, почётный император и почётная императрица, на тот момент император и императрица, показали ему яхтенную гавань Эносима, где он бывал.

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