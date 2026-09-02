Наследный принц Японии посетил две больницы в пострадавшем от землетрясения Кумамото
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Кумамото, 1 сентября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино посетил две больницы в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, сильно пострадавшей от мощного землетрясения в конце июля, и выразил слова поддержки сотрудникам этих учреждений.
Наследный принц посетил больницу Сайсэйкай Кумамото в городе Кумамото, столице префектуры, и больницу Сайсэйкай Мисуми в городе Уки, обе находятся в ведении благотворительной организации «Фонд императорского дара Сайсэйкай», которую он возглавляет.
Он стал первым членом императорского дома, посетившим префектуру после землетрясения 28 июля, интенсивность которого в Уки составила 7 баллов (самый высокий уровень по японской шкале сейсмической интенсивности), а в столице префектуры – 6 баллов (второй по величине уровень).
По словам президента больницы Сайсэйкай Кумамото Накао Коити, наследный принц Акисино прибыл в больницу около 13:20. Сотрудники больницы проинформировали его о ситуации сразу после землетрясения магнитудой 7,1.
Наследный принц встретился с четырьмя врачами и медсестрами, чьи дома или другое имущество пострадали от землетрясения, поинтересовался, в безопасности ли их семьи, и выразил свою обеспокоенность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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