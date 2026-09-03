В Японии могут сократить масштабы будущих похоронных церемоний для почётного императора Акихито

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии рассматривает возможность проведения похоронной церемонии для почётного императора Акихито в значительно меньшем масштабе, чем для его отца, императора Хирохито, посмертно именуемого императором Сёва, по просьбе самого почётного императора, сообщили источники в управлении.

По данным источников, управление ведёт переговоры о проведении похоронной церемонии Содзёдэн-но ги в императорском дворце в районе Тиёда в Токио.

Хотя у 92-летнего бывшего императора нет серьёзных проблем со здоровьем, он выразил желание, чтобы его похороны оказали как можно меньшее влияние на жизнь людей.

В ответ на это в 2013 году агентство объявило, что мавзолеи почётного императора Акихито и почётной императрицы Митико будут меньше по размеру, чем мавзолеи предыдущих японских императоров и императриц, а также будут проведены более простые похоронные обряды.

Согласно источникам, в качестве потенциального места проведения ритуала Содзёдэн-но ги для почётного императора рассматривается зал Мацу-но ма во дворце, где можно обеспечить безопасность участников даже в случае внезапных изменений погодных условий. Это основано на надежде почётного императора на то, что при проведении мероприятия будет учтено влияние на жизнь людей и окружающую среду.

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