[Видео] Музей Сан-но-мару Сёдзокан при императорском дворце полностью откроется в ноябре после расширения площади и экспозиции предметов, связанных с императорским домом

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Музей Сан-но-мару Сёдзокан при императорском дворце, в котором хранятся предметы искусства и ремесла, передававшиеся из поколения в поколение в роду императоров, 4 сентября объявил о завершении второго этапа реконструкции и о полном открытии 3 ноября. Площадь выставочного зала будет расширена примерно до 1300 квадратных метров, что примерно в восемь раз больше, чем до реконструкции. [Видеоцентр Jiji Press]

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