Японскому принцу Хисахито исполнилось 20 лет, он ведёт насыщенную жизнь

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Японскому принцу Хисахито, сыну наследного принца Акисино и наследной принцессы Кико, исполнилось 20 лет. Он ведёт насыщенную жизнь, в основном в ходе учёбы в университете.

Принц, второй в очереди на престол, является студентом второго курса факультета биологических наук Школы наук о жизни и окружающей среде Университета Цукуба, а также выполняет официальные обязанности молодого члена императорского дома.

После завершения церемонии совершеннолетия в сентябре прошлого года принц Хисахито дебютировал на нескольких мероприятиях в императорском дворце, таких как новогодние поздравления в начале января и банкет в честь президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и его супруги, состоявшийся во время их государственного визита в Японию в мае.

Для императорской церемонии чтения стихов в честь Нового года утакаи хадзимэ он впервые представил стихотворение, описывающее воспоминание, связанное со стрекозами, темой его исследований.

За прошедший год принц посетил шесть префектур: Хоккайдо (самая северная часть Японии), Миэ (центральная Япония), а также Киото, Осаку, Нару и Хиросиму (западная Япония).

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