Наследный принц и наследная принцесса Японии отправились в Норвегию на похороны короля

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Токио, 8 сентября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико утром 8 сентября вылетели в столицу Норвегии Осло, чтобы присутствовать на похоронах покойного короля Харальда V.

Пара вылетела из токийского аэропорта Ханэда на правительственном самолёте. Планируется, что они вернутся домой днём 10 сентября.

По данным Управления императорского двора, император Нарухито получил приглашение на похороны от норвежской королевской семьи.

Траурная церемония состоится в соборе Осло в среду. Ожидается, что наследный принц и наследная принцесса присоединятся к процессии, сопровождающей гроб от королевского дворца до собора.

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