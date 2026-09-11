Наследный принц и наследная принцесса Японии вернулись из Норвегии

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Токио, 10 сентября (Jiji Press). Наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Кико прибыли в токийский аэропорт Ханэда на правительственном самолёте после участия в похоронах покойного короля Норвегии Харальда V.

Наследный принц и наследная принцесса присутствовали на похоронах, состоявшихся 9 сентября в соборе Осло. По данным Управления императорского двора Японии, они приняли участие в траурной процессии с гробом из королевского дворца в собор и присутствовали на поминальном приёме во дворце. Перед гробом были возложены траурные венки от императора Нарухито и императрицы Масако.

Наследный принц Акисино передал соболезнования от императора и императрицы королю Норвегии Хокону VIII. Наследный принц также передал соболезнования от почётного императора Акихито и почётной императрицы Митико, сопроводив их послание словами: «Мы храним тёплые воспоминания о членах норвежской королевской семьи, включая покойного короля Харальда V».

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