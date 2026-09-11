Японской наследной принцессе Кико исполнилось 60 лет

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). 11 сентября наследной принцессе Японии Кико, супруге наследного принца Акисино, исполнилось 60 лет.

«Я благодарна за то, что дожила до этого дня, и надеюсь, что смогу заняться новыми делами», – заявила наследная принцесса Кико в письменных ответах на вопросы прессы.

Она выразила соболезнования жертвам недавних стихийных бедствий, включая сильное землетрясение в префектуре Кумамото на юго-западе Японии в июле и проливные дожди во многих частях страны, и пожелала пострадавшим всего наилучшего.

Комментируя принятый в июле пересмотренный Закон об императорском доме, наследная принцесса написала: «Я принимаю его как данность».

Пересмотренный закон направлен на обеспечение достаточного числа членов императорского дома путём разрешения усыновления потомков по отцовской линии мужского пола из 11 упразднённых ветвей императорского дома, а также предоставления женщинам-членам императорского дома возможности сохранять свой статус члена дома и после замужества.

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