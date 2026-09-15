Японский принц Хисахито посетил районы, пострадавшие от стихийных бедствий

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Рикудзэнтаката, префектура Иватэ, 14 сентября (Jiji Press). Японский наследный принц Акисино и его сын, принц Хисахито, 13 и 14 сентября посетили районы на северо-востоке Японии, сильно пострадавшие от мощного землетрясения и цунами 15 лет назад.

Это была первая поездка принца Хисахито в район, пострадавший от катастрофы 2011 года.

13 сентября они посетили объект в городе Кэсэннума, префектура Мияги, где сохранилось бывшее здание средней школы Кэсэннума Коё, сильно пострадавшее от цунами.

Принц Хисахито спросил 18-летнего Миуру Ямато, ученика третьего курса средней школы Кэсэннума, смыло ли цунами даже оконные рамы. Осмотрев спортзал, юный принц спросил 17-летнюю Фукуоку Мио, ученицу третьего курса средней школы Кэсэннума Коё, смыло ли цунами крышу.

Бывшее здание школы было затоплено до уровня около 12 метров на четвёртом этаже, но все ученики, учителя и сотрудники были благополучно эвакуированы. Наследный принц Акисино, младший брат императора Нарухито, сказал: «Хорошо, что все эвакуировались и остались в безопасности».

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