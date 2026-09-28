Император и императрица Японии посетят пострадавший от землетрясения город Кумамото

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Токио, 25 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако 29 сентября посетят префектуру Кумамото на юго-западе Японии, чтобы встретиться с людьми, в июле пострадавшими от мощного землетрясения, согласно плану, одобренному правительством на заседании кабинета министров в 25 сентября.

В ходе своей однодневной поездки императорская чета посетит районы городов Яцусиро и Уки, а также город Хикава, сильно пострадавшие от землетрясения 28 июля.

По данным Управления императорского двора, император и императрица прибудут в аэропорт Кумамото специальным рейсом из токийского аэропорта Ханэда 29 сентября утром.

После брифинга о последствиях землетрясения, который проведёт губернатор Кумамото Кимура Такаси, во второй половине дня они должны вылететь в Яцусиро на вертолёте Сил самообороны.

Ожидается, что они встретятся с людьми, пострадавшими от стихийного бедствия, и с теми, кто участвует в оказании помощи.

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