Император и императрица Японии посетили тематический парк студии Ghibli

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Управление императорского двора Японии опубликовало фотографии императора Нарухито и императрицы Масако, сделанные во время их визита в тематический парк студии Ghibli в Нагакутэ, префектура Айти, 20 сентября.

Фотографии, опубликованные 28 сентября, были сделаны камергером с помощью смартфона императора и показывают императорскую чету, позирующую с персонажами анимационных фильмов, созданных студией Ghibli Inc.

На одной фотографии император и императрица сидят рядом со статуей Безликого, персонажа из фильма «Унесённые призраками». На другой паре они смотрят из окон полноразмерной копии Котобуса, персонажа в форме автобуса из фильма «Мой сосед Тоторо».

В парке император Нарухито достал свой смартфон и поручил камергеру сделать фотографии. Присев рядом со статуей Безликого, император заметил, что похожая сцена есть в «Унесённых призраками», где главная героиня, Сэн, сидит рядом с этим персонажем.

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