Император и императрица Японии в марте посетят префектуры Иватэ и Мияги

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Ожидается, что император Японии Нарухито и императрица Масако посетят префектуры Иватэ и Мияги в конце марта, чтобы понаблюдать за восстановительными работами после разрушительного землетрясения и цунами, произошедших в марте 2011 года, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Принцесса Айко, единственный ребёнок пары, также может поехать с ними.

Планировалось, что императорская чета и принцесса Айко посетят две северо-восточные префектуры 25-26 марта этого года, чтобы отметить 15-ю годовщину катастрофы, но поездка была отложена после того, как у императора и императрицы появились симптомы простуды.

6-7 апреля они втроём посетили префектуру Фукусима, ещё одну северо-восточную префектуру, пострадавшую от стихийного бедствия.

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