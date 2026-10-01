Император и императрица Японии посетили пострадавшую от землетрясения префектуру Кумамото

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Кумамото, 30 сентября (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили префектуру Кумамото, чтобы выразить сочувствие пострадавшим от мощного землетрясения, произошедшего в конце июля на юго-западе Японии, а также поблагодарить всех, кто участвует в оказании помощи и поддержке пострадавшим.

Императорская чета утром вылетела из токийского аэропорта Ханэда специальным рейсом и прибыла в аэропорт Кумамото около 11:30 утра. Во второй половине дня они пересели на вертолёт Сил самообороны, который доставил их на временную вертолётную площадку на берегу реки в городе Яцусиро.

Вскоре после выхода из вертолёта они молча поклонились в сторону районов, сильно пострадавших от землетрясения 28 июля, в том числе завода Nippon Paper Industries Co. в Яцусиро, где обрушилась дымовая труба, в результате чего погибли девять человек.

По словам губернатора Кумамото Кимуры Такаси, сопровождавшего супругов, император и императрица получили на борту вертолёта разъяснения относительно завода Nippon Paper и торгового центра Aeon Mall Kumamoto в городе Касима, где вскоре после землетрясения произошёл взрыв, унёсший жизни семи человек.

Затем супруги посетили центр в Яцусиро, используемый в качестве убежища. В этом центре, где в настоящее время проживает около 80 эвакуированных, императорская чета выслушала некоторых из них и выразила сочувствие по поводу трудностей, с которыми они сталкиваются.

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