Запрет на наследование императорского титула женщинами: экскурс в историю

Закон об императорском доме, который устанавливает правила императорской системы, может быть вскоре впервые пересмотрен. Однако цель этого пересмотра состоит не в обеспечении беспрепятственного престолонаследия, а лишь в обеспечении достаточного числа членов императорского дома. Идеология запрета на наследование императорского титула женщинами и потомками императорского рода по женской линии всё ещё сильна. Здесь мы рассмотрим истоки этой идеологии.

«Законодательный консенсус», который совершенно не решает проблему наследования

Закон об императорском доме, вступивший в силу в тот же день, что и Конституция Японии (3 мая 1947 года), никогда не пересматривался по существу. Однако убедительная победа Либерально-демократической партии на всеобщих выборах в феврале 2026 года сделала возможным внесение поправок в Закон об императорском доме.

По инициативе спикеров и заместителей спикеров Палаты представителей и Палаты советников в апреле после годичного перерыва возобновились дискуссии между представителями 13 партий и парламентских групп, включая правящую коалицию и оппозиционные партии, и к маю были собраны мнения всех этих сторон. После этого, как ожидается, спикеры и заместители спикеров обеих палат в первой половине июня составят проект «консенсуса законодательного органа» и представят его правительству. Правительство, исходя из этого, планирует внести в парламент законопроект о внесении поправок в Закон об императорском доме и стремится к его принятию во время парламентской сессии, которая заканчивается 17 июля.

В последнее время растёт общественная поддержка идеи того, чтобы принцесса Айко стала императрицей. Вероятно, это связано с тем, что переход престола от императора к его старшей дочери, принцессе Айко, как к непосредственному старшему ребёнку, кажется общественности естественным. Однако, если планируемые поправки будут приняты, путь к этому варианту будет закрыт.

Правящая и оппозиционная партии обсуждают два предложения: (1) чтобы женщины-члены дома сохраняли этот статус и после замужества, и (2) возможность усыновления императором мужчин-потомков упразднённых ветвей императорского дома. Согласно действующему Закону об императорском доме, женщины-члены дома лишаются этого статуса, когда выходят замуж за простолюдина, и членам дома запрещено усыновление, поэтому оба предложения потребуют внесения поправок в закон.

Что касается предложения о сохранении женщинами статуса членов императорского дома, то мнения расходятся по вопросу о предоставлении статуса членов дома также их супругам и детям. Консерваторы, выступающие за престолонаследие по мужской линии, решительно выступают против предоставления статуса членов дома семьям женщин, утверждая, что это в конечном итоге приведет к появлению женщины-императрицы.

Предложение об усыновлении предусматривает приём в состав императорского дома через усыновление потомков старых ветвей дома, лишённых этого статуса в октябре 1947 года, вскоре после окончания войны. Консерваторы утверждают, что это будет означать «возвращение» членов дома в семью, но было отмечено, что это нарушит принцип равенства, закрепленный в статье 14 Конституции, которая гласит, что люди не должны подвергаться дискриминации по признаку своего семейного происхождения, поскольку эти потомки родились и выросли как обычные граждане. Многие граждане могут с тревогой отнестись к этому предложению.

Ожидается, что оба предложения будут представлены в виде «консенсуса» путём добавления компромиссных формулировок, но сформированное решение выпустит из внимания фундаментальные вопросы. В частности, предложение об «усыновлении» встречает критическое отношение в отношении его реализуемости, поскольку неясно, есть ли вообще кандидаты на такое усыновление. Вероятно, пересмотр Закона об императорском доме не приведёт к немедленному включению усыновлённых потомков в число членов дома, а лишь обозначит меры, которые будут приняты в случае критического сокращения числа членов императорского дома.

Система первородства в европейских королевских семьях

Вопрос о пересмотре Закона об императорском доме обсуждается уже девять лет, с тех пор как о нём упомянули в дополнительной резолюции специального закона 2017 года, разрешившего нынешнему почётному императору отречься от престола. Дискуссия о престолонаследии продолжается уже более 20 лет, начиная с экспертной комиссии при администрации Коидзуми в 2005 году. Однако, несмотря на весь ажиотаж вокруг пересмотра закона, в самой системе наследования в конечном итоге ничего не изменится.

Если посмотреть на европейские королевские семьи, которые, как и японский императорский дом, когда-то разрешали наследование престола только мужчинам, то Швеция, Норвегия, Бельгия и Нидерланды перешли к системе первородства в конце 1970-х годов. В Великобритании среди братьев и сестёр предпочтение отдаётся мужчинам, но и наследование по женской линии не исключено.

Европейские королевские семьи приняли правило первородства отчасти из-за изменений в социальных нормах, таких как гендерное равенство, а также потому, что сохранение правила наследования только мужчинами могло привести к отсутствию наследников. Разрешение наследовать престол и мужчинам, и женщинам – тоже не идеальное решение, поскольку у короля или королевы может не быть детей, но всё же оно предоставляет более высокий шанс избежать прерывания линии наследования по сравнению с системой, предусматривающей только мужчин.

Более того, приоритет старшего ребёнка при престолонаследии исключил бы бесчеловечную идею принуждения женщин, вышедших замуж за членов королевской семьи, продолжать рожать до тех пор, пока они не родят сына. С рациональной и гуманной точки зрения японская императорская семья должна была прийти к тому же приоритету старшего ребёнка, что и европейские королевские семьи, но этого не произошло.

Широко распространённое почтение японского народа к императору и императорскому дому сопровождается культурными и историческими чувствами, выходящими за рамки их общественной деятельности, такой как посещение пострадавших от стихийных бедствий районов. Скорее здесь в большой мере вовлечены факторы, близкие к религиозным. Именно поэтому консерваторы цепляются за объективно иррациональную идею исключения женщин и их потомков из линии наследования титула.

Является ли наследование престола по мужской линии обязательным условием?

Суть вопроса заключается в том, действительно ли наследование по мужской линии является неотъемлемым принципом императорской власти? Если не прояснить этот момент, мы возвращаемся к исходной точке. Внимательно изучив историю с этой точки зрения, мы выясним, что принцип наследования по мужской линии, возможно, не был основой императорской власти, и что стержень системы могли составлять другие факторы.

В действительности, с точки зрения подтверждённой реальными фактами истории теория непрерывного наследования императорского титула считается вымыслом, почерпнутым из «Записей о делах древности» (Кодзики) и «Анналов Японии» (Нихон сёки). Следовательно, идея непрерывного наследования именно по мужской линии также лишена доказательств. Теории, подобные той, что якобы Y-хромосома передаётся в роду от императора Дзимму, не имеют смысла, это не более чем миф.

Высказывается также тот аргумент, что если женщина станет императрицей, это будет значить смену правящего дома и это станет началом другой династии. Такой взгляд основан на китайской теории «мандата Неба», то есть теории, которая оправдывает смену династий, объясняя её тем, что правящие династии меняются по воле Неба, дающего им право на правление, а также родовой системе Китая, пережившего смену многих династий, и не может считаться принципом японской императорской династии.

Одно из распространённых обоснований наследования по мужской линии состоит в том, что якобы исторически наследование всегда осуществлялось по мужской линии, без исключений. Однако и этот аргумент никак не объясняет саму необходимость наследования по мужской линии.

Впервые в истории «суть» принципа наследования по мужской линии была чётко изложена в эпоху Мэйдзи (1868-1912), когда был принят старый Закон об императорском доме. Проект, разработанный Министерством императорского двора, допускал наследование титула женщинами и матрилинейную преемственность власти, но против этого решительно выступил Иноуэ Коваси, один из разработчиков Конституции Мэйдзи. В своём «С уважением представленном мнении», направленном премьер-министру Ито Хиробуми, Иноуэ отверг идею женщины на императорском престоле, сославшись на китайскую концепцию «мандата Неба» и Салическую правду – древний европейский свод законов, запрещавший престолонаследие по женской линии.

Однако суть возражений Иноуэ содержалась в другом его высказывании о том, что отказывать женщинам в праве голоса, одновременно признавая возможность того, что высший пост в стране может занять женщина – явное противоречие.

В период Мэйдзи структура государства основывалась на патриархальной системе, которая была социальной нормой самурайского сословия в период Эдо (1603-1868). Это была так называемая концепция «государства как семьи». Суть патриархальной конфуцианской теории состояла в том, что женщина была обязана следовать «пути Трёх повиновений». Согласно этой теории, женщина всю свою жизнь должна повиноваться мужчине, главе семьи: до замужества – отцу, после замужества – мужу, и после смерти мужа – сыну.

В соответствии с гражданским правом эпохи Мэйдзи женщины считались «юридически недееспособными» и подчинялись мужчинам. Отношения между мужем и женой были отношениями господина и слуги, при этом жена являлась собственностью мужа. В патриархальном государстве, где мужчина заведомо имеет более высокий статус, даже если бы императрица стала правящей фигурой, её муж всё равно считался бы выше неё. Иноуэ, выступая против предоставления женщинам права занять престол, основывался на реалистичном понимании социальной ситуации.

Тенденция отстранения женщин от наследования с эпохи Хэйан до эпохи Эдо

Если дискуссия о наследовании по мужской линии была направлена на устранение возможности вступления женщин на престол, то почему наследование велось по мужской линии в более ранний период, до эпохи Мэйдзи? Существуют исторические свидетельства, указывающие на то, что суть вопроса состояла именно в отстранении женщин от власти.

Почему начиная с периода Хэйан (794-1192) женщины перестали наследовать престол, несмотря на то, что в периоды Асука (538-710) и Нара (710-794) было шесть женщин-императриц, в том числе знаменитая императрица Суйко? В период Эдо было ещё две женщины, ставшие императрицами, но они получили титул в качестве временной меры и не обладали реальной властью, то есть женщины фактически с периода Нара лишились возможности вступить на престол.

Ветвь императорского дома, произошедшая от императора Тэмму, пресеклась на императрице Сётоку, последней женщиной, обладавшей реальной императорской властью в конце периода Нара, и её сменила ветвь, происходящая от императора Тэнти. Сётоку, глубоко преданная буддизму, пыталась посадить на трон монаха Докё, но потерпела неудачу, и это считается одним из факторов, из-за которых пресеклась ветвь рода Тэмму, из которой происходило много женщин-императриц.

Распространение болезней в Хэйанкё, огромной столице страны, привело к увеличению значимости синтоистских представлений о ритуальной нечистоте, что стало одним из факторов, приведших к неприятию женщин на императорском престоле, поскольку менструация и роды, характерные только для женщин, считались «нечистыми» из-за выделений крови.

Синкретизм синтоизма и буддизма также привнёс в буддизм мизогинные преставления. Одним из них было представление о «пяти препятствиях» для женщин, согласно которому женщины не могут переродиться Брахмой, Индрой, Марой, Чакравартином или Буддой. Эта идея «инаковости» женщин распространилась на определённые практики, запреты для женщин на посещение определённых гор, к которыми связан культ поклонения и т. п.

С наступлением эпохи Эдо распространение конфуцианской мысли ещё более укрепило патриархальное отношение к женщинам. Таким образом, можно увидеть, что вначале женщин отстраняли от наследования титула, а впоследствии закрепилось представление о том, что император непременно должен быть мужчиной.

В основе истории и традиции наследования императорского титула по мужской линии лежат упомянутые выше мизогиния и дискриминация. Уместно ли и в послевоенной системе императора как символа строго придерживаться этого принципа? Действительно ли народ желает императора, который унаследовал титул просто из-за того, что женщинам это запрещено, а не императора вне зависимости от пола, который поддерживает и освещает положение социально уязвимых групп населения, таких как люди с ограниченными возможностями, погибшие на войне и жертвы стихийных бедствий, те, о ком редко вспоминают?

В дискуссиях о престолонаследии по мужской или женской линии отсутствует важнейший вопрос: действительно ли сущность наследования императорского титула, уходящая корнями в события далёкого прошлого, определяет современную систему императора как символа? Без ответа на этот вопрос эффективные меры по преодолению кризиса, с которым сталкивается императорский дом, кажутся невозможными.

Фотография к заголовку: Император Нарухито и императрица Масако объявляют о вступлении на престол на церемонии восшествия на престол Сокуирэй сэндэн-но ги, 22 октября 2019 г., зал Мацу-но-ма императорского дворца (Jiji Press)

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