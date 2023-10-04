Станет ли принцесса Айко императрицей? В Токио провели мероприятие в поддержку идеи наследования трона женщинами

Согласно опросам общественного мнения, около 8 из 10 японцев не против того, чтобы императорский титул унаследовала женщина. В случае принятия системы, позволяющей наследование по женской линии, принцесса Айко станет первой в очерёдности наследования. Эта идея пользуется огромной популярностью, но многие политики по-прежнему противятся изменениям системы. Недавно было проведено мероприятие, проливающее новый свет на перспективы в этой области.

Всплеск интереса к проблеме наследования

23 июля 2023 года в Токио состоялось четырёхчасовое публичное обсуждение под названием «Сделаем Айко наследной принцессой». Мероприятие было запланировано с расчётом на вместимость около 500 человек, но заявки на участие подали около 1000 человек со всей Японии.



Изображение принцессы Айко и императриц, правивших в древности, выставленное у входа на публичное мероприятие «Сделаем Айко наследной принцессой» (предоставил Кобаяси Ёсинори)

Организатором мероприятия выступил 69-летний Кобаяси Ёсинори, художник-мангака, автор манги «Теория императрицы Айко» (Айко тэнно рон), который уже давно открыто высказывается по вопросам императорского двора. Среди других участников дискуссии были бывшие члены парламента, журналисты и учёные, в том числе Такамори Акинори, исследователь вопросов императорской власти и религиозных аспектов синтоизма, который долгое время был лидером общественного мнения в этой области.

После панельного обсуждения участники вступили в острую дискуссию о возможности женщин наследовать императорский титул. В этих дебатах Кобаяси выступал в защиту точки зрения, что наследование должно осуществляться только на преемственности по отцовской линии, и этот аргумент также изложен в его манге «Теория императрицы Айко», опубликованной в июне 2023 года. Это позволило как участникам дискуссии, так и присутствующим понять аргументы обоих лагерей.

Движение за доступ женщин к Хризантемовому трону со временем набирает обороты. Об этом упоминалось в отчёте, опубликованном в декабре 2021 года группой экспертов, выбранных правительством. Этот отчёт, однако, отмёл идею об императрице Айко, подтвердив, что принцип наследования императорского титула по мужской линии должен быть сохранён. Это означает, что принц Хисахито, старший сын принца Акисино (младшего брата нынешнего императора), в конечном итоге унаследует трон. Однако принц Хисахито – единственный представитель мужского пола в своём поколении императорского дома, что создаёт серьёзную угрозу стабильности линии наследования.



Кобаяси Ёсинори, сидящий в центре на сцене, возглавляет общественное обсуждение 23 июля 2023 г. (предоставил Кобаяси Ёсинори)

Эта группа экспертов представила ещё два предложения по сохранению мужской линии императорского дома. Одно из них заключалось в том, чтобы женщины-члены дома сохраняли своё положение при дворе и после замужества – в настоящее время они теряют статус члена императорского дома и становятся обычными гражданами после вступления в брак. Другое предложение заключалось в том, чтобы бывшие члены императорского дома, потерявшие этот статус после Второй мировой войны, вновь стали считаться членами дома. Обсуждение этого вопроса должно было начаться в парламенте в январе 2022 года. Однако спустя полтора года дискуссия так и не началась.

Что говорит по этому поводу Конституция Японии? Статья 1 просто гласит, что император является символом государства и единства японского народа, а суверенитет принадлежит народу. Статья 2 указывает, что трон передаётся по наследству, а порядок наследования будет определяться Законом об императорском доме. Конституция не запрещает наследование трона женщинами, и общественность уже некоторое время поддерживает такую ​​идею. Почему же тогда парламент не желает обсуждать и вносить поправки в Закон об императорском доме в соответствии с мнением японского народа, которому по Конституции принадлежит суверенная власть?

Проигрыш в лоббистских усилиях

Кобаяси видит причину промедления в том, что консервативные сторонники наследования трона мужчинами были лучше организованы, и поэтому сторонники наследования женщинами потерпели поражение в лоббировании членов парламента.



Кобаяси Ёсинори, организатор мероприятия в июле 2023 г. (предоставил Кобаяси Ёсинори)

Кобаяси говорит: «Сторонники наследования трона женщинами – это всего лишь группа обычных граждан без агитационного аппарата». Однако сторонники наследования по мужской линии, поддерживаемые консервативными политическими организациями «были активными и хорошо организованными и обращались к отдельным членам правящей партии, убеждая поддерживать принцип наследования по мужской линии. Даже если члены парламента от правящей партии открыты для идеи женщины на императорском троне, это давление замедляет дебаты по вопросу о престолонаследии».

Кобаяси признаётся, что в прошлом и он был сторонником наследования по мужской линии.

Однако он изменил точку зрения. «Супружеская пара не всегда может родить ребёнка, а тем более именно мальчика. В настоящее время только дети императорской четы могут наследовать трон, что в нынешней системе максимально сужает возможности для наследования за всю историю Японии. В какой-то момент линия наследования прервётся, и сам императорский дом перестанет существовать».

Кобаяси утверждает: «Если принцесса Айко выйдет замуж и родит ребёнка, и этот ребёнок станет императором, сторонники наследования по мужской линии будут критиковать его, говоря, что такой император, унаследовавший кровную связь с императорским домом только по женской линии, олицетворяет нарушение принципа непрерывности наследования императорского титула».

Однако, по его словам, наиболее естественной линией наследования престола является прямая линия: «У нынешнего императора есть дочь, принцесса Айко, и мы должны помнить, что вплоть до периода Эдо [1603-1868] в Японии было восемь женщин на императорском троне. Ни в одной другой стране мира не было такого количества женщин-монархов. Первоначально не было ограничений по принципу мужской или женской линии, правительство официально ограничило престолонаследие исклчительно мужской линией только в 1889 году. Однако многие японцы ошибочно полагают, что этот подход является традиционным японским институтом. Почему в наши дни гендерного равенства принцесса Айко, прямой потомок императора, должна быть лишена своей роли просто потому, что она женщина?».



Манга Кобаяси 2023 года «Теория императрицы Айко» (предоставлено «Фусося»)

В 2009 и 2010 годах Кобаяси опубликовал серию работ, в которых выступал за разрешение женщинам занимать трон и за наследование по женской линии. В 2023 году он опубликовал ещё одну мангу, в которой излагается эта точка зрения – «Теория императрицы Айко».

Карикатуры Кобаяси на противников женщины-императрицы в его последней публикации вызвали резкую критику со стороны сторонников мужской линии наследования. Однако в манге Кобаяси представляет себя защитником этой точки зрения, чтобы проиллюстрировать споры между двумя фракциями. «Чтение этой работы занимает много времени, – признаёт он, – но она позволила людям изучить проблему, и мы приобрели последователей среди молодых людей, которые поддерживают нашу позицию. Теперь они могут выступать против многочисленных мужчин-шовинистов в социальных сетях и средствах массовой информации. Многие из них также приняли участие в нашем публичном обсуждении».

Кобаяси также отмечает, что встречает поддержку в самых неожиданных местах: «Я разослал копии книги членам парламента и даже получил благодарственное письмо от одного члена, который, как я был уверен, был противником содержащихся в ней идей. Возможно, ситуация меняется».

Два десятилетия юридического пренебрежения

При этом сама идея не нова. В 2005 году в другом отчёте группы экспертов, подготовленном для администрации премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро, утверждалось, что поддерживать стабильную мужскую линию наследования чрезвычайно сложно. Отдавая приоритет «принципу прямого наследования», в докладе предлагалось не делать различий между потомками мужского и женского пола при назначении первенца императора естественным наследником. Это изменение сделало бы принцессу Айко следующей наследницей престола. Однако вскоре после публикации отчёта стало известно о беременности принцессы Акисино. С рождением принца Хисахито в 2006 году предложения о пересмотре Закона об императорском доме были отложены. Идея продолжения принципа наследования по мужской линии затем стала общепринятой во время первого срока Абэ Синдзо на посту премьер-министра.

Каковы текущие планы движения за «женщин на императорском троне»? Каким они видят путь к возведению Айко на трон? Одним из учёных, принявших участие в публичном обсуждении, был Такамори Акинори, лидер этого движения и автор таких книг, как «Становление женщин как императоров» (Дзёсэй тэнно-но сэйрицу).

По вопросу наследования императорского титула Такамори настроен критически: «Правительство и парламент проявили халатность. Они оставляют вопрос о внесении поправок в Закон об императорском доме нерешённым уже почти двадцать лет, а это означает, что будущее принцессы Айко остаётся в подвешенном состоянии. Если мы не внесём законодательные изменения в ближайшее время, принцесса Айко, которой сейчас двадцать один год, может выйти замуж, что вынудит её выйти из состава императорского дома и стать обычной гражданкой. И парламент, и японский народ должны осознать, что время истекает».

Текущий и предлагаемый порядок преемственности

В настоящее время есть только три человека, которые могли бы унаследовать императорский титул. В порядке наследования это наследный принц Акисино (Фумихито), его сын принц Хисахито, и принц Хитати (Масахито), 87-летний дядя нынешнего императора.

Сторонники разрешения наследования титула женщинами либо по женской линии предложили поправку к закону, которая изменит статью 1 Закона об императорском доме, ограничивающую наследование мужской линией. Новая формулировка может гласить: «Императорский трон будет наследоваться прямыми потомками императорского дома». Тогда порядок наследования будет следующим: (1) принцесса Айко; (2) наследный принц Акисино; (3) принцесса Како; (4) принц Хисахито; (5) принц Хитати; (6) принцесса Акико ветви Микаса; (7) принцесса Ёко ветви Микаса и (8) принцесса Цугуко ветви Такамадо. Это увеличит число женщин-членов императорского дома, имеющих право наследовать трон, и сделает принцессу Айко первой в очереди наследования..



Такамори Акинори выступает за более широкую линию наследования (предоставил Такамори Акинори) Такамори объясняет важность такого изменения:

«Пересмотр Закона об императорском доме сделает принцессу Айко следующей в очерёдности наследования титула тэнно, императора Японии. Принц Акисино больше не будет наследным принцем. Однако он по-прежнему останется главой крупнейшей ветви императорского дома. Мы не можем знать, какой выбор сделает в будущем принцесса Како, незамужняя старшая сестра Хисахито, но она может решить остаться членом императорского дома и третьей в очереди наследования после своего отца. Принц Хисахито будет четвёртым в порядке наследования и по-прежнему будет иметь важные обязанности в семье и в её ветви Акисино.

Такамори старается максимально дистанцировать свою позицию от взглядов людей, выступающих с критикой принца Акисино и его ветви императорского дома. «Есть те, кто продолжает бессердечно ругать семью Акисино. Я должен подчеркнуть, что те из нас, кто поддерживает идею женщины как императора, не имеют ничего общего с теми, кто плохо отзывается о членах императорского дома, что является весьма прискорбной практикой».

Он критически комментирует предложения, сделанные правительственной группой экспертов в 2021 году. По поводу идеи разрешить потомкам императорского дома мужского пола, потерявшим свой статус членов дома после Второй мировой войны, восстановить этот статус, он отмечает: «Многие из этих потомков бывших членов императорского дома происходят из дальних ветвей, у которых родство с императорами восходит к периоду Муромати, около шести веков назад. Даже при довоенных правилах они утратили бы свой статус членов императорского дома».

Такамори дополнительно отмечает, что восстановление статуса этих людей может иметь конституционные последствия: «Внезапное предоставление особого режима людям, которые были обычными гражданами более семидесяти пяти лет, также будет представлять собой дискриминацию по семейному происхождению, тем самым нарушая статью 14 Конституции. Сомнительно, что потомки бывших ветвей дома вообще захотят приобрести этот статус членов императорского дома».

По поводу предложенной идеи разрешить усыновление наследников мужского пола внутри императорского дома у исследователя также есть сомнения: «Будет ли кто-нибудь из членов императорского дома открыт к идее усыновления детей извне? Фракция мужской линии наследования выдвинула некоторые нереалистичные предложения, которые совершенно не соответствуют общественному мнению по этим вопросам».

Решение уже принято?

Осенью 2009 года, когда принцессе Айко было семь лет, а принцу Хисахито всего три года, император (ныне почётный император) Акихито сделал примечательное заявление на пресс-конференции, посвящённой двадцатой годовщине его восшествия на престол: «Я думаю, что проблемы, касающиеся системы престолонаследия, следует оставить на рассмотрение парламента, но что касается идеальной роли императорской семьи в будущем, я считаю важным, чтобы были учтены взгляды наследного принца (нынешнего императора Нарухито) и принца Акисино, который его поддерживает».

И Кобаяси, и Такамори считают, что это означает, что семья уже пришла к выводу относительно следующего императора. Оба также считают важным то, что принц Акисино был официально назван по-японски коси (предполагаемый наследник), а не котайси (наследный принц). Они отмечают, что когда император Хирохито (Сёва) взошёл на трон в 1926 году, его младший брат, принц Титибу, также был назначен коси. Принц Титибу позже потерял этот титул и стал вторым в очереди на престол, когда Акихито, будущий император, стал наследным принцем.

Такамори, однако, отмечает, что нынешнему императору, возможно, будет сложно чётко выразить консенсус императорского дома: «Есть те, кто говорит, что император должен высказать свои мысли о будущем престолонаследии. Однако, в отличие от вопроса об отречении, который является личным, этот вопрос будет политической темой, которую он не может комментировать. Тем не менее народ, правительство и парламент должны попытаться в подробностях выяснить его мнение».

Звонок Кобаяси из Управления императорского двора

В «Теории императрицы Айко» Кобаяси показал интересную сцену из серии ежемесячных трёхсторонних встреч, начавшихся в 2012 году в императорском дворце. На этих встречах присутствовали император (ныне почётный император Акихито), наследный принц (нынешний император Нарухито) и принц Акисино, и также присутствовал глава Управления императорского двора. В июне 2013 года Кобаяси неожиданно позвонили из Управления императорского двора. Затем он встретился с главой управления и другими официальными лицами в назначенном месте в Токио.

Именно тогда Кобаяси узнал, что чиновники Управления императорского двора читают его мангу «Теория императоров» (Тэннорон), что вызвало у него «странное ощущение». Кобаяси говорит: «В то время я на 100 процентов убедился в намерениях императорской четы. Когда я вышел из комнаты, мне вручили книгу, написанную императрицей [ныне почётной императрицей] Митико». Кобаяси пишет в «Теория императрицы Айко», что «не было устного соглашения не разглашать детали разговора в тот день», хотя в самой манге карикатурный защитник принципа наследования по мужской линии отмахивается от этой, как он говорит, «вероятно, выдуманной истории».

Хотя Кобаяси не раскрывает подробностей этого разговора, книга, которую ему подарили, представляет собой сборник официально записанных ответов и слов императрицы Митико на пресс-конференциях. В ней есть такие заявления, как: «Я считаю, что императорская семья существовала в соответствии со временем и что в каждую эпоху, наследуя традиции прошлого, она также и менялась, и таким образом достигла той точки, где находится сегодня».

В декабре 2021 года принцессе Айко исполнилось 20 лет. Она произвела приятное впечатление на публику на пресс-конференции в марте 2022 года, посвященной её совершеннолетию. Став взрослым членом императорского дома, она теперь, вероятно, станет более активной и возьмет на себя больше обязанностей. Когда это произойдёт, идея «императрицы Айко», несомненно, только упрочится.

Фотография к заголовку: Принцесса Айко на пресс-конференции 17 марта 2022 г. после церемонии её совершеннолетия, состоявшейся в Большом зале императорского дворца (© Jiji)

Статьи по теме