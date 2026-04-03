Итоги месяца: март 2026

Japan Timeline

Первый со времени вступления в должность визит премьер-министра Японии Такаити Санаэ в Соединенные Штаты прошел без осложнений. Компания Honda впервые будет вынуждена зафиксировать убыток из-за сокращения продаж электромобилей на американском рынке и скорректировать свою стратегию. Бейсбольная команда Японии потерпела поражение в четвертьфинале World Baseball Classic. Основные события марта в Японии.

Резкое подорожание энергоносителей и высвобождение нефти из национальных запасов

2

Обнаружены две неопубликованные повести лауреата Нобелевской премии по литературе Оэ Кэндзабуро. Они хранились в доме владельца пансиона, где Оэ проживал в студенческие годы.

3

В рамках процедуры подбора места для окончательной утилизации материалов высокой радиоактивности (т. н. «ядерных отходов») правительство обратилось к властям деревни Огасавара, административно входящей в состав Токио, с предложением провести изучение документов об острове Минамиторисима. Остров Минамиторисима находится в собственности государства, на нем нет частного населения.

Независимая комиссия, сформированная в связи со скандалом по поводу ненадлежащего ведения бухгалтерии крупным производителем моторов компанией Nidec, установила, что главную ответственность несет основатель компании Нагамори Сигэнобу, оказывавший сильное давление в отношении фактических показателей работы компании.

4

Рассмотрев апелляцию на запрос властей о выдаче распоряжения о роспуске Федерации семей за объединение и мир во всем мире (бывш. Церковь объединения), Токийский апелляционный суд поддержал решение Токийского окружного суда о роспуске, отказав удовлетворить апелляцию этой религиозной организации. Таким образом она утратила свой юридический статус, что позволило приступить к процессу ликвидации ее активов.

Обладательница самого большого среди японок числа олимпийских медалей – 10-кратная медалистка в конькобежном спорте Такаги Михо (31 год) объявила о намерении закончить спортивную карьеру после Чемпионата мира.

5

Начались матчи бейсбольного чемпионата World Baseball Classic. Выступающая в Группе С 1-й лиги сборная Японии 6 марта сыграла первую игру на стадионе Tokyo Dome с командой Тайваня и одержала «сухую» победу 13:0, в том числе благодаря грэнд-слэму Отани Сёхэя. Далее команда одержала еще две победы подряд и вышла в четвертьфинал. Ввиду отсутствия бесплатной телевизионной трансляции население страны не смогло в полной мере насладиться игрой японской команды.

6

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл с визитом в Японию и провел переговоры с премьер-министром Такаити Санаэ. Стороны договорились создать новые механизмы диалога по обеспечению экономической безопасности и политике в киберпространстве.



Рукопожатие премьер-министра Канады Марка Карни (слева) и премьер-министра Японии Такаити Санаэ перед началом переговоров, 6 марта 2025 г., резиденция премьер-министра Японии (© Jiji Press)

8

На выборах губернатора префектуры Исикава независимый кандидат, бывший мэр города Канадзава Ямано Юкиёси, впервые избрался на этот пост, нанеся поражение двум другим соперникам, в том числе Хасэ Хироси, который баллотировался как независимый кандидат при поддержке Либерально-демократической партии и Партии возрождения Японии.

9

Из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке котировки фьючерсов на сырую нефть на некоторое время взлетели до 119 долларов за баррель, а ключевой индекс японского фондового рынка Nikkei пережил третье по величине в истории падение, снизившись на 2 892 пункта.

10

Правительство Японии решением кабинета министров одобрило проект поправок к Закону об иммиграционном контроле и беженцах, предусматривающих создание электронной системы разрешений на въезд в Японию JESTA для предварительной проверки иностранцев-соискателей. Целью ставится введение системы в действие в течение 2028 финансового года.

11

Прошло ровно 15 лет после Большого землетрясения восточной Японии 2011 года. В трех наиболее пострадавших префектурах – Иватэ, Мияги и Фукусима – родственники повсеместно молились за жертв трагедии. Со времени аварии на АЭС «Фукусима-1» около 23 тыс. человек из префектуры Фукусима по-прежнему живут в статусе беженцев в самой префектуре и за ее пределами.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила о намерении высвободить нефть из национального резерва в связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Она объявила о намерении сдерживать среднюю розничную стоимость бензина по всей стране на уровне около 170 йен за литр.

12

Компания Honda объявила, что она ожидает убытка величиной до 690 млрд йен за финансовый год по конец марта 2026-го. Скатывание в дефицит – первое со времени выхода акций компании на фондовый рынок. Администрация президента США Дональда Трампа отменила политику предыдущей администрации по стимулированию продаж электромобилей, а также серьёзно смягчила экологические нормы, в связи с чем произошел спад на рынке электромобилей. Компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию и объявить о прекращении разработки трех электромобилей. Двадцать шестого марта компания объявила и об отказе от разработки и продаж электромобилей совместного предприятия с группой Sony – компании Sony Honda Mobility.

14

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Японию, Южную Корею, Китай, Францию, Великобританию как «страны, на которых оказывает влияние блокада Ормузского пролива» направить в пролив свои военные корабли. Семнадцатого марта он отказался от этого требования, заявив, что Соединенные Штаты «не нуждаются ни в чьей помощи».

Сборная Японии, которая была нацелена второй раз подряд завоевать чемпионский титул World Baseball Classic, в четвертьфинале турнира в Майами, штат Флорида, уступила команде Венесуэлы. Впервые японская команда не смогла выйти в полуфинал.

Завершились зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине. Число участников – 611 человек – стало самым большим в истории, а команда Японии завоевала три серебряных и одну бронзовую медаль. Без золотых медалей японские паралимпийцы остались впервые после Паралимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити.



Момока Мураока, серебряная медалистка женских горнолыжных состязаний в двух видах – гигантском слаломе и супергиганте (© Reuters), Огури Дайти, серебряная медалистка в сноуборд-бэнг-слаломе, категория LL1 (© FIS via Reuters Connect), Судзуки Такэси, бронзовый медалист мужских горнолыжных состязаний сидя (© Reuters)

Премьер-министр Такаити Санаэ нанесла первый со времени вступления в должность визит в Соединенные Штаты Америки

17

Осакский апелляционный суд вынес постановление о том, что отказ от апелляции приговоренного к смертной казни по делу о поджоге анимационной студии в Киото Аобы Синдзи является действительным, оставив в силе смертный приговор. Тем самым суд отверг заявление защиты о недействительности отказа от апелляции.

18

Международная группа исследователей с участием Института орнитологии Ямаситы объявила, что она установила, что перелетная пеночка из старого света, которая размножается на островах Токара в префектуре Кагосима, как генетически, так и морфологически отличается от иидзимской пеночки, которую раньше считали тем же видом, и является новым видом птицы, которому присвоили наименование Phylloscopus tokaraensis – «токарская пеночка». Присвоение научного названия новому виду птицы в Японии произошло впервые за 45 лет со времени сообщения об Окинавском пастушке (ямбару-куина) в 1981 году.

Phylloscopus tokaraensis острова Наканосима архипелага Токара (Съемка Сайто Такэма, июнь 2017 года, снимок предоставлен Институтом орнитологии Ямаситы)

Средняя по стране стоимость литра обычного бензина (по состоянию на 16 марта) повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 29,0 йен и обновила самый высокий показатель в истории, составив 190,8 йены.

Скончался один из видных мировых математиков, почетный профессор Киотского университета Хиронака Хэйсукэ – лауреат Филдсовской премии (которую называют «Нобелевской премией по математике»). Ему было 94 года.

19

Лидеры семи стран, включая Японию и страны Европы, выступили с совместным заявлением, в котором в связи с фактической блокадой Ираном Ормузского пролива выразили «готовность внести вклад в надлежащие усилия по обеспечению безопасности навигации». Они потребовали немедленно прекратить нанесение ударов беспилотниками и ракетами и снять препятствия для коммерческого судоходства.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела в Белом доме в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Президент Трамп призвал Японию «внести вклад» в обеспечение свободы навигации в Ормузском проливе, фактически блокированном Ираном. Премьер-министр объяснила президенту имеющиеся законодательные ограничения и призвала его к пониманию. Лидеры двух стран согласовали второй этап инвестиций Японии в США, в том числе строительство малых модульных ядерных реакторов.

20

Президент и генеральный директор SoftBank Group Сон Масаёси объявил о замысле создания в американском штате Огайо крупномасштабного дата-центра для искусственного интеллекта. Первоначальные инвестиции, включая участие зарубежного капитала, составят 500 млрд долларов (около 80 трлн йен).



Председатель правления SoftBank Group Сон Масаёси (впереди посередине) и министр торговли США Говард Латник (впереди справа) на церемонии начала строительства газовой тепловой электростанции в штате Огайо на Среднем Западе США (© Jiji Press)

21

На Большом весеннем турнире сумо выступающий в ранке сэкивакэ Кирисима (выходец из Монголии, школа Отоваяма) завоевал первый за 14 турниров и третий в своей карьере чемпионский титул. До летнего турнира 2024 года Кирисима участвовал в шести турнирах в ранге одзэки, но выбыл из этого ранга из-за травмы шеи и других проблем. С прошлогоднего ноябрьского турнира на Кюсю он выиграл 34 схватки на трех турнирах, выполнив условия для возведения в ранг одзэки (победа в 33 схватках), и с Большого летнего турнира он будет вновь выступать в ранге одзэки.



Кирисима (справа) на параде в честь его победы в турнире, 22 марта, в городе Осака (© Jiji Press)

24

Завершен полный выкуп акционерного капитала (TOB) фирмы Toyota Industries – родительской компании группы, в которую входит автомобилестроительная компания Toyota. Общая сумма выкупа составила 5,9 трлн йен, это самая крупная в истории сделка слияний и поглощений среди японских предприятий. Акции Toyota Industries будут исключены из оборота на фондовом рынке.

25

Японская компания UNIQLO заключила соглашение о партнерстве с командой Высшей лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс». Спортивная площадка стадиона Dodgers Stadium, на которой базируется эта команда, получит название UNIQLO Field at Dodgers Stadium.



Председатель правления и президент компании Fast Retailing (материнского предприятия фирмы UNIQLO) Янаи Тадаси (третий слева) на фотосессии по окончании пресс-конференции по случаю заключения партнерского соглашения с «Лос-Анджелес Доджерс». Справа от него управляющий «Доджерс» Дэйв Робертс, 25 марта, США, Лос-Анджелес (© Jiji Press)

27

Крупные предприятия сферы производства полупроводников Rohm, Toshiba и Mitsubishi Electric достигли принципиальной договоренности начать обсуждения об объединении бизнеса силовых полупроводников, используемых в энергосетях, а также в электромобилях. В случае реализации объединения возникнет второй по величине в мире производитель полупроводников.

На Чемпионате мира по фигурному катанию Сакамото Каори, для которой этот турнир – последний в спортивной карьере, в женских одиночных состязаниях улучшила собственный показатель и установила лучший мировой результат сезона, получив суммарно 238,28 балла. Она завоевала золото Чемпионата мира впервые за два года и в четвертый раз за карьеру.



Эмоции фигуристки Сакамото Каори по окончании последнего выступления в спортивной карьере (Yuan Tian via Reuters Connect)

30

Правительство и правящие партии отказались от планов утвердить проект бюджета на 2026 финансовый год до его начала. Временный бюджет, служащий переходным звеном до введения основного, был одобрен обеими палатами парламента и вступил в силу. Власть пошла на принятие временного бюджета впервые с 2015 года.

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп перед переговорами на высшем уровне в Вашингтоне (© Reuters)