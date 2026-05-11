Итоги месяца: апрель 2026

Japan Timeline

Землетрясение магнитудой 7,7 которое произошло у побережья Санрику, вновь подтвердило необходимость ежедневной готовности к стихийным бедствиям. Золотые медалисты зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине в парных состязаниях по фигурному катанию, которых в Японии ласково прозвали «Рикурю», объявили о завершении спортивной кареры на самом ее пике. Эти и другие события апреля 2026 года в Японии.

Остров Минамиторисима изучат как возможное место окончательной утилизации радиоактивных отходов

2

Палата представителей японского парламента приступила к рассмотрению законопроекта об учреждении Национального совета по разведке в рамках усилий по усилению функций руководства разведкой. Цель – отреагировать на задачи, связанные с информацией, важной для обеспечения национальной безопасности, а также с шпионской деятельностью других государств.

3

Стало известно, что судно с грузом сжиженного природного газа судоходной компании Mitsui OSK Lines прошло Ормузским проливом, фактическую блокаду которого продолжает Иран. Это первый проход через данный пролив связанного с Японией судна с тех пор, как США и Израиль атаковали Иран.

6

В связи с 15-летием Большого землетрясения восточной Японии императорская чета впервые побывала в городе Футаба префектуры Фукусима, – одного из населенных пунктов, на территории которых расположена атомная электростанция «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO).



Императорская чета и принцесса Айко возлагают цветы во время посещения «Музея Большого землетрясения восточной Японии и ядерной аварии», 6 апреля 2026 г., префектура Фукусима, город Футаба [официальная съемка] (© Jiji Press)

7

Утвержден основной бюджет на 2026 финансовый год (начался 1 апреля), общая сумма которого, побив рекорд, составила 122 трлн 309 млрд 200 млн йен. Утверждение бюджета затянулось до апреля впервые за 11 лет.

Из-за обрушения строительных лесов 40-метровой высоты на территории сталелитейного предприятия East Japan Steel Works компании JFE Steel, расположенного в Огисима в районе Кавасаки одноименного города, три человека погибли и еще один пропал без вести. При проведении демонтажа подъемного крана произошло обрушение противовеса в 400 тонн, упавшего на строительные леса.

9

В кинотеатрах завершился показ анимационного фильма «Истребитель демонов. Бесконечная крепость. Часть первая». Итоговая сумма мировых кассовых сборов составила 117 млрд 900 млн йен. Сборы созданной в Японии ленты преодолелии 100-миллиардную отметку впервые в истории, а в самой Японии фильм принес создателям доход в 40 млрд 200 млн йен, заняв второе место вслед за лентой «Истребитель демонов. Поезд «Бесконечный»» (40 млрд 700 млн йен).

10

Приехавшая на гастроли в Японию рок-группа Deep Purple нанесла визит вежливости премьер-министру Японии Такаити Санаэ. Премьер-министр, которая не раз заявляла, что является большой поклонницей этого коллектива, встретила музыкантов возгласом: «Моя любимая группа!»



Барабанщик Deep Purple Йэн Пейс (второй слева) преподносит премьер-министру Такаити Санаэ барабанные палочки (© Jiji Press)

11

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о выделении японской компании-производителю полупроводников Rapidus дополнительной финансовой помощи на сумму до 631 млрд 500 млн йен. Таким образом общая сумма поддержки этой компании со стороны государства превысила 2,3 трлн йен.

12

На ежегодном съезде Либерально-демократической партии премьер-министр Такаити Санаэ (председатель этой партии) по вопросу о внесении поправок в Конституцию Японии заявила: «Время пришло. Я хочу выйти с конкретными предложениями на партийный съезд в следующем году».

13

В процессе подбора места для окончательной утилизации высокорадиоактивных отходов с атомных электростанций мэр деревни Огасавара (административно входит в состав Токио) Сибуя Масааки фактически дал согласие на проведение документального рассмотрения в качестве кандидатуры острова Минамиторисима, заявив: «Данный вопрос должно решать правительство».

14

Канцелярия кабинета министров Японии опубликовала подсчеты, согласно которым из всех случаев смерти жителей страны у себя дома в отсутствие других людей почти 30%, или 22 222 случая составила так называемая «смерть в одиночестве», когда скончавшегося обнаруживают спустя 8 и более суток после смерти. Из всех таких смертей 17 620 случаев, или 80%, пришлось на мужчин.

16

Полиция префектуры Киото арестовала отца, бросившего тело 11-летнего мальчика в лесистой местности на территории города Нантан. С марта этот мальчик числился пропавшим без вести. Отец дал следствию понять, что это он убил мальчика.

Реактор №6 расположенной в префектуре Ниигата атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) возобновил коммерческую выработку электроэнергии после 14-летнего перерыва. Со времени ядерной аварии на АЭС «Фукусима-1» компания-оператор впервые возобновила коммерческую эксплуатацию атомной электростанции.

Прошло 10 лет со времени унесших 278 жизней землетрясений в Кумамото – первого в истории случая двух последовательных землетрясений максимальной интенсивностью 7 баллов по японской шкале. В пострадавших районах состоялись мемориальные церемонии по погибшим.

Пара фигуристов «Рикурю» объявила о завершении спортивной карьеры

17

Фигуристы, блестяще выигравшие золотые медали Олимпийских игр в Милане и Кортине в парном катании – Миура Рику и Кихара Рюити, которых поклонники ласково прозвали парой «Рикурю», объявили о завершении спортивной карьеры.

Метеорологическое управление Японии приняло решение официально именовать дни с максимальной температурой воздуха 40 градусов Цельсия и выше «Экстремально жаркими днями» (кокусёби). Этот термин пополнит перечень «прогнозных терминов», используемых в погодных сводках и других официальных сообщениях.

20

У побережья Санрику произошло землетрясение магнитудой 7,7, в префектуре Аомори наблюдались наиболее сильные толчки интенсивностью пять плюс по японской шкале от ноля до семи. Метеорологическое управление Японии и канцелярия кабинета министров опубликовали «предупреждение о повышенной готовности к афтершокам у побережья Хоккайдо и Санрику». (Предупреждение закончило действовать 27 апреля в 17:00)

21

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ изменила руководство по реализации «трех принципов передачи оборонного оборудования», регулирующих экспорт оружия. Упразднено ограничение экспорта пятью целями – «помощь при бедствиях, транспортировка, предупреждение, наблюдение, разминирование» и полностью снят запрет на экспорт летальных видов вооружений.

22

На территории города Оцути в префектуре Иватэ вспыхнули лесные пожары. По сообщению администрации префектуры, утром 28 апреля площадь пострадавшей от огня территории достигла 1 633 гектаров – по масштабам пожар вышел на второе место за всю календарную эру Хэйсэй вслед за случишимся в 2025 году пожаром в городе Офунато той же префектуры.



Вертолет сбрасывает воду для тушения лесного пожара в городе Оцути префектуры Иватэ, 26 апреля (© Reuters)

23

Ключевой индекс токийского фондового рынка Nikkei побил рекорд, впервые в истории на короткое время преодолев отметку 60 тыс. пунктов. Рост произошел после повышения котировок на американском фондовом рынке, драйвером которого выступили акции, связанные с полупроводниковой отраслью и искусственным интеллектом.

Правительство сообщило, что выступило против сделки по приобретению азиатским инвестиционным фондом MBK Partners крупной компании-производителя станков Makino Milling Machine. Власти сочли, что приобретение может привести к проблемам, связанным с обеспечением национальной безопасности, поскольку данный производитель занимается производством продукции двойного назначения. (30 апреля MBK Partners объявил об отказе от сделки).

24

Решением сессии Палаты советников утверждены и вступили в силу поправки в Закон о паспортах, снижающие сбор при подаче заявления на получение паспорта. С 1 июля стоимость сбора при подаче заявки на паспорт сроком действия 10 лет для лица, достигшего 18-летнего возраста, снижается с 16 300 йен до 9300 йен.

25

В токийском районе Нихомбаси состоялся парад команды японских спортсменов-участников зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортине. В общей сложности около 120 спортсменов прошествовали 700 метров туда и обратно по центральной улице. Их приветствовали около 50 тысяч собравшихся зрителей.



Спортсмены-участники зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортине на параде в токийском районе Нихомбаси (© Kyodo Images)

29

В спорткомплексе «Ниппон будокан» в токийском районе Тиёда состоялась организованная правительством страны церемония по случаю 100-летия календарной эры Сёва. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в своем выступлении перед собравшимися отметила: «Нам необходимо учиться у наших предшественников, которые преодолели большую войну и множество невзгод эры Сёва, оставив нам след надежды, и стремиться быть правительством, бросающим вызов».

Фотография к заголовку: Пара фигуристов «Рикурю» – Миура Рику и Кихара Рюити – с цветами на пресс-конференции по случаю завершения спортивной карьеры, 28 апреля 2026 г. (© Jiji Press)